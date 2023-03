Lingeriezaak Dreams blaast 30 kaarsjes uit: “En al even veel jaren maak ik mijn droom waar”

Als klein meisje van amper twaalf jaar droomde zaakvoerster Anneleen Vinck (50) al van een eigen winkel. “En intussen maak ik hier al 30 jaar mijn kinderdroom waar”, vertelt ze. Ook over het artikel dat ze verkoopt bestond nauwelijks twijfel. “Destijds dacht ik aan lingerie en aan een cadeauwinkel. Het is het eerste geworden.” Iets waar Anneleen totaal geen spijt heeft. “Mijn ouders verplichtten me destijds eerst mijn studies af te maken, maar ik heb nog geen dag spijt gehad van mijn keuze.”

Als extra uitdaging volgde Anneleen doorheen de jaren in avondschool een opleiding etalage, kleur&stijl en tijdens de coronaperiode les om te leren stikken. “Wat ik daar leerde, komt allemaal handig van pas in mijn winkel.” Een winkel waar heel wat vrouwen en meisjes passeerden doorheen de jaren. “Je bouwt een vast cliënteel op en ziet mensen groeien.” Niet alleen in de lengte, maar ook in bh-maat. “Toen ik startte was een E-cup al heel uitzonderlijk. Vandaag hebben ik G, H en I in de rekken hangen. Het matenbereik is doorheen de jaren enorm toegenomen. Ook voor jonge heel slanke meisjes.” Dat dochters met moeders meekomen is de normale gang van zaken.