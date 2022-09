Liberaal voorstel om met drie gemeenten samen oplossing voor Putbos te zorgen overal afgekraakt

Als eerste gaf Sint-Lievens-Houtem meteen aan geen interesse te hebben. “Er is al overleg geweest met de gemeente Lede. Zij weten dat wij meedenken aan een oplossing voor atletiekclub Vlierzele Sportief. Dat is van oorsprong een Houtemse club waar nog steeds veel Houtemnaren lid zijn. Een overname van de site zelf interesseert ons echter niet”, sloot schepen van Sport Jo Vermeulen (NH) meteen de deur. “Wij investeren al volop in sportinfrastructuur op ons eigen grondgebied: het sportcentrum vergrootte enkele jaren geleden en nu vinden er opnieuw aanpassings- en uitbreidingswerken plaats. We leggen bijkomende tennispleinen en kunstgrasvelden en werken verder aan de ontwikkeling van site Polbroek”, luidde het nog.

Ook meerderheidspartijen CD&V en De Coöperatie van Lede ketsten het voorstel van een gezamenlijke werkgroep af. “Het antwoord van Houtem was duidelijk en ook in Erpe-Mere heeft men al aangegeven geen interesse te hebben. De wil om over de grenzen heen samen te werken of een werkgroep aan te stellen is te beperkt om een intergemeentelijk samenwerkingsverband op te starten”, oordeelde burgemeester Geertrui Van de Velde daar.

In de gemeenteraad van Erpe-Mere stak sportschepen en toekomstig burgemeester Tom Van Keymolen (CD&V) zich ietwat weg achter de beslissing van de andere gemeenten. “Wij hebben al gepraat, maar ‘it takes two to tango’ en hier zijn we zelf met drie”, aldus de man. Volgens hem waren er wel degelijk contacten en (informeel) overleg. Tot een concreet engagement leidde dat niet en plannen daartoe zijn er evenmin. “Onze sportinfrastructuur kan altijd beter, maar ons huidig aanbod is helemaal niet slecht en gezien de financiële gevolgen die op ons afkomen is een concreet engagement voor ons ook geen optie”, besloot die de discussie in Erpe-Mere.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.