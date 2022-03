Leerlingen Basisschool ’t Wimpelke tweemaal op één dag geëvacueerd: “We wilden geen risico nemen”

“Dat is vaste procedure wanneer dergelijke melding voor een school binnenkomt op de noodcentrale”, aldus de brandweer. ’s Morgens trof de brandweer na een zoektocht wel degelijk een kortsluiting en smeulend stopcontact aan in de klas van het vierde leerjaar.

’s Middags werd omstreeks 14.15 uur opnieuw alarm geslagen. Dit keer voor een verdachte geur in de refter. Opnieuw werden alle registers opengetrokken, maar dit keer werd geen oorzaak of geur gevonden. “De elektriciteit was na in het incident van ’s ochtends al uitgeschakeld in afwachting van controle en reparatie van de installatie”, aldus de brandweer.