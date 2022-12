Leegstaand stationsgebouw wordt tweede Fietserij: “Verkoop, verhuur en herstel van fietsen”

Daarmee is Stroom, tevens uitbater van heel wat Kringwinkels in de regio, niet aan haar proefstuk toe. Sinds 2008 baten zij in Aalst De Fietserij uit. “En het is dat concept dat we nu ook hier vanaf februari willen introduceren”, vertelt coördinator Tom Calloens. Concreet wordt het vandaag reeds afgesloten deel van de wachtzaal omgevormd tot winkelruimte voor de verkoop en verhuur van fietsen. De gewezen ruimte voor het loketpersoneel zal omgebouwd worden tot werkruimte.

“Op die manier zullen we een ruim gamma aanbieden van nieuwe en tweedehands fietsen, elektrische fietsen en bakfietsen.” Bedoeling is de mogelijkheid te voorzien om in Lede fietsen te huren en die in Aalst of omgekeerd in te leveren. “Op termijn staan we open om deel te nemen aan het Blue Bike netwerk of een actieve rol te spelen in de Hoppin-punten die Solva aan het uitrollen is”, vult algemeen directeur Francis Mertens aan. De Leedse Fietserij voorziet formules op maat van bedrijven en zal tevens open staan voor alle mogelijke herstellingen.

“Daarvoor zal hier in het kader van sociale tewerkstelling een team aan de slag gaan van een viertal mensen die moeilijk werk vinden op de gewone arbeidsmarkt”, geeft Ilse Top van Stroom nog mee. Opening is voorzien in februari. De Fietserij in het station van Lede zal in eerste instantie enkel op weekdagen geopend zijn. “Maar mogelijk komt daar op termijn ook zaterdag bij.” Bijkomend voordeel is dat door de komst van de Fietserij meer sociale controle komt in de stationsbuurt.

