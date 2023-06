Leegloop bij Open Lede niet te stoppen: gemeenteraadslid Peter Venneman zetelt verder als onafhankelijke

Man verschanst zich urenlang in ouderlijke woning en valt met mes politie­hond aan, maar wordt dan zelf neergescho­ten

In de Steenstraat in het Oost-Vlaamse Lede is een gewapende man, die zondagavond rond 20 uur de ouderlijke woning binnendrong, na een urenlange belegering door de politie neergeschoten. Dat gebeurde nadat hij met een mes een politiehond had aangevallen toen agenten de woning binnenvielen.