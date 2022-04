Lede zaterdagnamiddag opgeschrikt door vier verschillende brandjes: politie vermoedt brandstichting

Op een uur tijd waren in de buurt van het Sport Vlaanderen Putbos in Oordegem drie branden. “En dat lijkt ons net iets te veel toeval. We zijn een buurtonderzoek gestart en zullen extra toezicht houden”, vertelt waarnemend korpschef commissaris Benny De Smet van de politiezone Erpe-Mere/Lede.

Quote Drie branden zo dicht bij elkaar lijkt ons net iets te veel toeval Waarnemend korpschef Benny De Smet

Een eerste brand was er omstreeks 14 uur aan het einde van de Benedenstraat in Papegem. Daar vatte in een afgesloten bosje een beperkte hoeveelheid gras, bladeren en takken vuur waardoor er een klein bosbrandje ontstond. Die werd snel gedoofd en op dat moment werd nog niet aan kwaad opzet gedacht.

Een uurtje later werd rook opgemerkt uit een paardenstal gevuld met hooi aan de achterzijde van het Putbos stadion aan de Pontweg. In vogelvlucht amper driehonderd meter verder dan het eerste brandende bosje. “Hier zouden mensen twee spelende kinderen hebben zien weggelopen”, aldus de politie. De brandweer kwam met groot materiaal ter plaatse. Een landbouwer hielp met het buitenhalen en verspreiden van het stro om dat buiten verder te doven.

Quote Bij de brandende paarden­stal zagen mensen twee kinderen weglopen Waarnemend korpschef Benny De Smet

Tien minuten later was er enkele honderden meters verwijderd van de eerste locatie nog een derde brand in het voetwegeltje tussen de Benedenstraat en Bovenstraat. Daar vatte een afsluiting vuur. “We waren in de tuin aan het werken en merkten plots een brandgeur op. Toen we gingen kijken zagen we dat een van de rieten matten van onze afsluiting in brand stond”, aldus de bewoner. De man haalde meteen zijn tuinslang boven waardoor bij aankomst van de brandweer het vuur al gedoofd was.

Tot slot was er nog een vierde accidentele brand in de Beukenlaan in Lede. Daar brak omstreeks 17 uur brand uit in een garage ten gevolge van een kortsluiting aan de verlichting. Een rek vatte vuur, maar dat kon snel met een brandblusser worden gedoofd waardoor de schade beperkt bleef. Een bewoner die rook inademde werd preventief naar het ziekenhuis gebracht, maar hier was van kwaad opzet geen sprake.

De vier branden zorgden er wel voor dat er zaterdagnamiddag voortdurend sirenes te horen waren in Lede en deelgemeenten. Omdat de vrijwilligers van brandweer Lede de handen meer dan vol hadden, kwamen heel wat brandweerploegen van de omliggende brandweerposten Aalst, Wetteren, Wichelen, Erembodegem en Moorsel hulp bieden.

Volledig scherm In het voetwegeltje vlakbij het speelpleintje tussen Benedenstraat en Bovenstraat in Papegem brandde een rieten afsluiting weg. © Koen Moreau

Volledig scherm In de Pontweg aan de achterzijde van het Putbosstadion in Papegem brandde zaterdagnamiddag een paardenstal uit. © Koen Moreau

