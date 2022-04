Lede gaat fietsveiligheid langs fietsroutes verbeteren

Erondegem Oekraïense avond in taverne Wine & Co voor oorlogs­vluch­te­lin­gen meteen succes: “Blij dat we iets kunnen doen”

Zaakvoerder Geert D’haese van Taverne Wine & Co in Erondegem kookte samen met broer Gunter, moeder Marie-Rose (78) en heel wat vrijwilligers voor de in Erpe-Mere opgevangen oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne. Om de mensen met elkaar in contact te brengen, organiseerden ze een Oekraïense avond. “Iets dat we graag de komende weken willen blijven herhalen.”

25 maart