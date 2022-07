Lars Lammens (21) verorbert 60 stuks in half uur en is de eerste Belgische Kampioen bitterballen eten

LedeHet openingsweekend van Jeugdhuis Bidong aan sporthal De Ommegang in Lede was dit weekend een feest voor jong en oud. Met stevige fuiven, een kindernamiddag en een gloednieuw kampioenschap was er heel wat te beleven. Een veiling leverde nog 800 euro op.

Meest memorabel was het BK Bitterballen eten waarbij de deelnemers in een half uur tijd zoveel mogelijk bitterballen moesten verorberen. Slechts negen moedigen durfden die uitdaging aan. Zoals je bij een jeugdhuis mag verwachten, waren dat vooral jongeren. Ouderdomsdeken van dienst bleek echter Arnout Willockx. Na enkele aanmoedigende woorden ging ook hij de uitdaging “geholpen door een hongerke” aan.

Wie verwachtte dat de deelnemers aan sneltempo bitterballen zouden schrokken kwam bedrogen uit. Met heel wat discipline verdwenen aan een rustig tempo honderden bitterballen in de monden van de deelnemers. Die konden daarbij zoveel sausjes en water krijgen als nodig. Vrij snel in de wedstrijd bleek Willockx de eerste opgever. Hij had op dat moment 25 bitterballen verorberd.

Quote Het kampioen­schap was een goede zaak: 10 euro voor 25 bitterbal­len en 2 glazen water Arnout Willockx

“Een goeie deal: ik had nog niet gegeten en betaalde 10 euro voor 25 bitterballen en twee glazen water”, grapte hij. Naar het einde toe vielen meer en meer deelnemers - niet eens met zo veel meer bitterballen dan Willockx in de maag - af. De strijd op het einde werd gestreden tussen Lemtie De Pauw en broers Jorn en Lars Lammens. Die gingen, aangemoedigd door een publiek van onder meer KSA Sint-Gerolf Lede en scouts Lede, vlot over de 50 bitterballen. Uiteindelijk won de 21-jarige Lars Lammens met op de valreep 60 stuks achter de kiezen.

Tevreden, met een wee gevoel in de maag en preventief een emmer bij de hand betrad hij nadien de tafel om de eerste gouden én lichtgevende bitterbal-trofee in ontvangst te nemen. “En te zeggen dat mijn broer Jorn me inschreef en ik vanmiddag dus gewoon at. Dit had ik niet verwacht, maar nu zonder ik me wellicht beter even backstage af met mijn emmer”, vertrouwde hij ons meteen na de wedstrijd toe. Als extraatje kreeg hij nog twee drankkaarten van twintig euro “en we doen er nog vijf pitta’s bovenop”, grapte jeugdhuisvoorzitter Jules Vandenbussche.

Quote Na 2,5 jaar voorberei­din­gen zijn we eindelijk vertrokken en het ziet er goed uit Jeugdhuisvoorzitter Jules Vandenbussche

Die toonde zich ook tevreden Vandenbussche na 2,5 jaar voorbereidende en renovatiewerken voor het nieuwe jeugdhuis. “We zijn eindelijk vertrokken en het ziet er goed uit.” Deels kwam dat door de opvallende keuze van activiteiten voor zowel jong als oud. “We kozen zaterdag bewust voor kinderactiviteiten omdat zij onze toekomstige leden zijn.” Dat bleek ook de reden waarom onder meer Frederik De kremer, partner en kinderen Tor (13) en Linde (11) langskwamen. “Zelf heb ik hier honderden uren gesleten, maar zij hadden geen idee wat een jeugdhuis was. Het is dan ook leuk dat de jeugd opnieuw een plek krijgt in Lede”, vertelt hij.

Sahara-fuiven

Samen met generatiegenoten haalde de man herinneringen op aan de legendarische Sahara-fuiven van wijlen jeugdhuis Leeuwerik. “Ik herinner me weekends waarbij we eerst 20 ton zand naar binnen schepten, een intern kampioenschap verspringen hielden en meteen na afloop van de Sahara-fuif alle zand opnieuw naar buiten schepten. “Gelijkaardige plannen voor Bidong zijn er nog niet. “Eerste doel is proberen om vanaf nu elke vrijdagavond open te zijn”, aldus Vandenbussche.

Dat is alvast nu vrijdag 5 augustus het geval. “Vanaf 20 uur starten we met het wegwerken van de overgebleven drank en een verrassingsoptreden.” Het jeugdhuis zoekt overigens nog steeds extra medewerkers voor onder meer de barploeg. Meer weten over jeugdhuis Bidong? Neem een kijkje op de Facebookpagina ‘Jeugdhuis Bidong’ of contacteer Caro Van Herrewegen, Jules Vandenbussche, Basiel Adams, Stef Schelfhout, Jelle De Vuyst, Jens De Sutter of een van de andere medewerkers.

Volledig scherm Heel wat mensen kwamen kennismaken met het nieuwe Jeugdhuis Bidong in Lede. © Koen Moreau

Volledig scherm Lars Lammens won het eerste BK Bitterballen eten van Jeugdhuis Bidong in Lede. © Koen Moreau

Volledig scherm Lars Lammens won het eerste BK Bitterballen eten van Jeugdhuis Bidong in Lede. © Koen Moreau

Volledig scherm Lemti De Pauw eindigde als op een na beste op het eerste BK Bitterballen eten van Jeugdhuis Bidong in Lede. © Koen Moreau

Volledig scherm Het eerste BK Bitterballen eten van het gloednieuwe Jeugdhuis Bidong in Lede was meteen een schol in de roos. © Koen Moreau

Volledig scherm Het gloednieuwe jeugdhuis Bidong in Lede kan alvast op heel wat medewerkers rekenen. © Koen Moreau

Volledig scherm Het gloednieuwe jeugdhuis Bidong in Lede kan alvast op heel wat medewerkers rekenen. © Koen Moreau

Volledig scherm Oud-Leeuwerik medewerker Frederik De Kremer liet zijn kinderen kennismaken met het nieuwe jeugdhuis Bidong in Lede. © Koen Moreau

