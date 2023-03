Kom brainstormen over een nieuw skatepark op 20 april

Wielrennen profs Tom Van Asbroeck start vrijdag in Bredene-Koksij­de Classic: “Pech mag eindelijk eens stoppen”

De voorbije weken was Tom Van Asbroeck niet veel vooraan in de uitslagen van de koersen terug te vinden en dat is best jammer. De renner van Israel-Premier Tech zit immers in een goede vorm, maar tegenslagen kruisen momenteel nog zijn parcours. Dat ondervond hij woensdag nog in Nokere Koerse. Vrijdag volgt een herkansing in de Bredene-Koksijde Classic.