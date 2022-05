Kleine vuurbal in tuin en vloeibaar asfalt in goot

Oordegem Vrachtwa­gen­chauf­feur wordt onwel en ramt drie bestelwa­gens van autover­huur­be­drijf

Jan Kennof van de gelijknamige garage en verhuurbedrijf langs de Grote Steenweg in Oordegem verloor dinsdagochtend in één klap drie van zijn bestelwagens bij een ongeval. Een trucker was onwel geworden en verloor daardoor controle over zijn stuur. “Na een eerder ongeval parkeerde ik de voertuigen nochtans al in de berm”, vertelt de man.

