Kindje kritiek na frontale botsing met vrachtwagen in Lede

Mere Schuur gaat in vlammen op: meer dan waarschijn­lijk brandstich­ting

De brandweer was vrijdagavond en -nacht uren in de weer met het doven van een brand in een hooischuur in de Steenstraat in Mere. Even werd gevreesd dat er nog iemand aanwezig in het bouw, maar dat bleek niet het geval.

16 januari