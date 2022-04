Kersvers trainer Stefaan Eeckhaudt loodst U15 FC Smetlede naar kampioenstitel

Trainer Stefaan Eeckhaudt, die vorig coronaseizoen met nauwelijks trainingen en wedstrijden aan de slag ging, slaagde er dit seizoen in om ondanks het vaak onbespeelbare voetbalveld een topteam in vorm te krijgen. “Aangezien er vorig jaar weinig getraind kon worden vanwege de Covid-situatie en omdat het mijn eerste jaar was als trainer, startten we de voorbereiding reeds in mei en juni vorig jaar om vanaf augustus de draad opnieuw op te pikken met enkele oefenwedstrijden”, vertelt die.

Al snel slaagde hij er in om een vast spelsysteem - waarbij de taken voor iedere speler duidelijk waren - en enkele belangrijke automatismen op punt te stellen. “Het zorgde er voor dat het zelfvertrouwen van de spelers groeide en we al bij de eerste wedstrijden op het juiste spoor zaten.” In het eerste deel van de competitie eindigden de U15 van FC Smetlede als tweede. “Enkel Eendracht Aalst was een maatje te groot.”

Onbespeelbaar thuisterrein

Tijdens de wintermaanden trokken de spelers naar Wetteren, Serskamp en Aalst om gezien het onbespeelbaar thuisterrein toch te kunnen trainen. Een moeilijk gegeven. “De extra verplaatsingen vroegen heel wat extra extra flexibiliteit van spelers en ouders om iedereen tijdig op training te krijgen. Daarnaast was het een voortdurend verhuizen met ons trainingsmateriaal. Hopelijk behoort dit binnenkort tot het verleden zodat we in de nabije toekomst wel binnen de gemeente Lede trainen bij mindere weersomstandigheden.”

Het belette de spelersgroep niet om bij de aanvang van de tweede competitie te mikken naar de eerste plaats. Er werd heel gedreven en intens getraind en we schaafden onze mindere kanten nog wat bij. “Als we het dan al eens zondere onze vaste basisploeg moesten doen omwille van ziektes of blessures, konden we rekenen op een aantal spelers van onze U13. Het voordeel van een familieclub”, knipoogt Stefaan.

Uiteindelijk speelden de U15 kampioen na een moeilijke wedstrijd bij SK Aaigem die met 0-2 eindigde. En daarbij bleef het niet. “Ook het paastornooi van KVV Schelde wonnen we waardoor we extra gedreven zijn voor de komende tornooien.” Voor volgend seizoen zijn de ambities eveneens hoog. “Met een beetje geluk spelen we volgend jaar opnieuw voor de overwinning”, besluit Stefaan.