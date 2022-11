Keibergkerkweg en Hulst week afgesloten voor asfaltwerken

Lede Binnenkort extra elektri­sche deelwagens in Oordegem en aan station Lede

Valckenier Share, de aanbieder van de elektrische deelwagens die onder meer aan GC De Volkskring en Wzc Markizaat in Lede staan, bekijkt of het aangewezen is ook deelwagens in Oordegem te plaatsen.

11:53