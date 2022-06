Katrien en Wim presenteren tijdens ‘Open Tuinen’ alweer iets nieuw: “Binnenkort starten we met een bloemenpluktuin”

LedeHet gezegde dat het werk in je tuin nooit gedaan is, klopt bij Katrien Annaert en Wim Minnaert uit Lede nog net dat tikkeltje meer. “Katrien heeft voortdurend nieuwe ideeën. Daardoor is er nu achter onze tuin een nieuwe uitbreiding met 280 vierkante meter bloembedden waar we binnenkort de eerste bloemenpluktuin in de regio openen”, vertelt Wim.

Rechte lijnen, een gezellige deels overdekte bar en een zwemvijver. In de tuin van Katrien en Wim krijg je prompt een vakantiegevoel. “Onze tuin is bewust zo ingericht dat je er kan en mag in leven”, vertelt Wim. Voetballen, badminton spelen en ravotten in de vijver zijn bijgevolg geen enkel probleem voor kinderen Sien en Ferre. “En ook wij zijn daarbij geregeld van de partij”, knipoogt Wim.

De inrichting en sfeer zijn volledig uitgetekend en bedacht door Katrien. “Als dochter van een boomkweker heb ik de band met de groene natuur automatisch meegekregen”, vertelt de vrouw die van opleiding en beroepshalve ergotherapeut is. Naast die professionele bezigheid verdiepte ze zich wel meer en meer in de wondere wereld van tuinen, herboristerie en (zwem)vijvers.

Tuinontwerper en tuincoach

“Ik volgde diverse opleidingen en ben in bijberoep actief als tuinontwerper en tuincoach.” Wie tuinontwerpen of raad wil, weet dus waarheen. “Maar voor alle duidelijkheid: de effectieve uitvoering doe ik niet.” De handen uit de mouwen steken, doet ze hoofdzakelijk samen met Wim en enkel in haar eigen tuin.

En die werd net nog een beetje groter. “We kregen de kans achter onze tuin een stuk landbouwgrond aan te kopen en die vormden we om tot een bloemenpluktuin.” Momenteel groeien in 280 vierkante meter bloembedden tal van bloemen. “En binnen enkele weken zullen die in bloei staan, waardoor iedereen voor een beperkte prijs per stengel dichtbij huis zelf met een emmer en schaar verse bloemen kan komen plukken.”

Slow Flowers

Op die manier combineren Katrien en Wim hun passie met een ecologisch model. “Via het commerciële circuit leggen bloemen gigantisch afstanden doorheen verschillende landen af vooraleer ze bij jou op tafel belanden. Deze aanpak van ‘slow flowers’ ondersteunt de ‘korte keten’ en sluit volledig aan bij onze manier van leven.”

Kennismaken met de siertuin, bloemenpluktuin en bar van Tille – de bijnaam van Katrien – kan op zaterdag 25 en zondag 26 juni van 10 tot 18 uur langs Leedshouwken 55 in Lede tijdens ‘Open Tuinen’ van Landelijke Gilde. “De toegang is gratis en voor de liefhebbers voorzien we onder meer Witkap en zelfgemaakte taart. Omstreeks 11.30 uur verzorgt het Leeds gemengd zangkoor Amici Cantores hier zondag overigens nog een kort muzikaal intermezzo.”

Eveneens leuk en praktisch: ook overburen Martine Vidts en Danny Impens stellen hun (prairie)tuin open tijdens de Open Tuinen.

Volledig scherm Wim Minnaert en Katrien Annaert starten binnenkort langs Leedshouwken in Lede een bloemenpluktuin. © Koen Moreau

