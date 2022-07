Kathleen Vandenhoudt treedt op in Lede

Kathleen Vandenhoudt is bij uitstek troubadour in hart en ziel. Ze combineert haar gouden stembanden met een degelijk gitaarspel en zo komt ze op straffe songs die je diep vanbinnen raken. Kathleen is een van de thuismuzikanten van Herberg Koning Ezel, voor haar is hier spelen dan ook een beetje thuiskomen. Het optreden gaat door van 16 tot 18.30 uur op Kerkevijverstraat 41 A in Lede. Meer informatie vind je hier.