Jonge scholiere (15) in levensgevaar na ongeval met fiets aan station

Schellebelle Uitslaande brand in loods bij firma De Cremer in wijk Bruinbeke onder controle

Een zware brand heeft een loods van de firma De Cremer in de Krijgelstraat in de wijk Bruinbeke in Schellebelle (Wichelen) dinsdagnamiddag in de as gelegd. De zwarte rookpluim was van kilometers ver te zien. Omstreeks 18.45 uur was het vuur bedwongen maar er zal nog een tijd nageblust worden.

8 maart