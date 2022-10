Jong koppel zet familietraditie verder in bakkerij De Koornbloem: “Samen vormen we de perfecte tandem”

OordegemYentl Verdonck (22) en Fien Matthys (22) maken momenteel samen hun droom waar in bakkerij De Koornbloem op het dorp van Oordegem. “Een serieuze sprong, maar we hebben hier heel lang over gepraat.”

Wie kiest voor de stiel van bakker, kiest voor hard werken ’s nachts en op alle momenten dat andere mensen genieten van feesten. Toch schrikt dat Yentl en Fien niet af. “Ik heb een andere opleiding gevolgd, maar had het geluk dat tijdens corona mijn stages stilvielen en ik hier bij mijn nonkel aan de slag kon in de bakkerij”, vertelt de uit Wanzele afkomstige Yentl.

Quote Als bakker van eenvoudige ingrediën­ten zoals bloem een eindresul­taat maken, is het mooiste wat er is Yentl Verdonck

Al snelde maakte hij daar de klik dat je een job ook met hart en ziel kan doen waarna hij zich in avondonderwijs bekwaamde dat bakker. “Ik merkte dat hij veel gelukkiger was in de bakkerij”, vult Fien aan. Iets dat Yentl alleen kan beamen. “Het beroep van bakker is geweldig. Met eenvoudige ingrediënten zoals bloem kan je een fantastisch eindresultaat maken. Dat is het mooiste dat er is.”

Iets wat de jonge bakker al even wist. “Sinds mijn 16de werkte ik hier al geregeld als student. Ik deed dat graag, maar het idee om zelfstandig bakker te worden, kwam nooit in me op.” Tot bleek dat Yvan Van Waeyenberge (61) en echtgenote Betty De Coninck (60) hun professionele loopbaan wilden afronden. “Toen we dat hoorden zijn we aan het rekenen en plannen geslagen.”

Al snel werd een akkoord gevonden om de naam en bakkerij De Koornbloem in de familie te houden. “Maar omdat mijn vriendin Fien nog boekhouding aan het studeren was, hebben we hier eerst allebei gewoon meegedraaid. Ik voltijds en Fien tijdens weekends en vakanties.” Op die manier kreeg ook Fien een beter beeld op wat haar te wachten stond.

Quote Het was altijd mijn droom om een eigen winkel te hebben en een bakkerij is ook een winkel Fien Matthys

“Mijn opleiding boekhouding waarvoor ik net afstudeerde is uiteraard handig en dat ik een eigen winkel zou uitbaten stond voor mij ook al lang vast. Het idee Dat die winkel nu een bakkerij zou worden, was ook voor mij even wennen”, vertelt ze. Het bedienen van de klanten én het ’s ochtends vroeg bijspringen bij de bereidingen, bevallen echter goed.

“Oordegem is een leuk dorp en ik geniet van de contacten met de mensen, maar ik ben vooral heel erg blij dat Yentl zijn droom kan waarmaken. Als hij gelukkig is, dan ben ik dat ook”, klinkt het als een echte bakkersvrouw. Ook commercieel zit het snor als Fien de eigen gemaakte producten zoals de Deense koek - een malse koek met een zoete crème, afgewerkt met amandelen- aanprijst, die op maandag en zaterdag te verkrijgen zijn, of de door Yentl aan het assortiment toegevoegde broodpudding die op dinsdag verkocht wordt. “Met liefde gemaakt. Dat smaakt.”

Quote We vullen elkaar perfect aan waardoor we hier samen de perfecte tandem vormen Yentl Verdonck

Eveneens nieuw in de bakkerij is kapster Sabine De Coninck, de moeder van Yentl. “Zij stelde al lachend dat in de winkel staan haar wel zou liggen waarna we haar prompt hebben aangeworven en ze haar salon sloot”, vertelt Yentl. De hulp van de (schoon)moeder is heel welkom. “Maar het helpt natuurlijk ook dat het samenwerken tussen ons twee duidelijk maakt dat we een perfecte tandem vormen.”

Net als voorheen blijven de producten ter plaatse volgens de doorgegeven recepten vers gemaakt met boerenmelk. “Het verschil met industriële melk in immens en op die manier kunnen we het verschil blijven maken met onder meer supermarkten.” De bakkerij is voortaan ook terug open op dinsdag. “Daardoor kan je hier met uitzondering van woensdag en donderdag alle dagen vanaf 7 uur ’s ochtends terecht.” Op weekdagen sluit de bakkerij om 18 uur, zaterdag om 17 uur en zondag om 14 uur.

Volledig scherm Dankzij Fien Matthys (22) en Yentl Verdonck (22) blijft bakkerij De Koornbloem een vaste waarde op het dorpsplein van Oordegem. © Koen Moreau

