Inzamelactie voor Indonesisch hondje Asia verloopt stroef

Vijf dagen na de oproep staat de teller op 29 donaties voor een totaal bedrag van 480 euro. Om kosten van dierenarts, EU-certificaat en een inenting tegen rabiës te bekostingen schatten de dierenvrienden dat er ongeveer 1.500 euro nodig. “Indien dat bedrag niet gehaald wordt, zullen we uiteraard zelf extra bijleggen en indien er meer is schenken we dat graag aan een plaatselijk asiel”, liet het koppel eerder optekenen.

Wie nog wil bijdragen kan storten via www.gofundme.com/f/red-asia-de-pup-haar-reis-naar-europa of - omdat die site enkel kredietkaarten aanvaardt - rechtstreeks op rekeningnummer BE25 7370 3887 1882 van Laurens Muys. “Wij zullen dit bedrag dan zelf op gofundme storten met vermelding van de naam van de donator.” Wie Asia een nieuwe thuis in België wil geven, kan dat laten weten via Laurensmuys@gmail.com. Het hondje zou normaal over een maand of vijf (rond mei) in België kunnen zijn.