Initiatie wandelvoetbal voor vijftigplussers in Lede

Dankzij wandelvoetbal staat er geen leeftijd meer op voetballen. Doe je voetbalschoenen dus aan en kom alles te weten over deze sport tijdens de initiatietraining op vrijdag 3 februari. Ontdek je na de initiatie dat wandelvoetbal echt iets voor jou is? Dan ben je de komende drie maanden welkom om telkens op vrijdagvoormiddag vanaf 10.45 uur te komen oefenen.

De initiatietraining gaat door op vrijdag 3 februari om 10.45 uur in Sportcomplex De Ommegang in de Ommeganglaan in Lede. Vooraf inschrijven is niet nodig, iedereen is welkom. Meer informatie vind je hier.