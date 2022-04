Huis onbewoonbaar na zware schade en hevige rookontwikkeling bij keukenbrand

Voetbal derde nationale A Jarich Hellinckx met Jong Lede nog niet zeker van het behoud: “Late tegentref­fer was ferme opdoffer”

Jong Lede heeft in extremis een 1-1-gelijkspel moeten toestaan tegen Sint-Niklaas. De late gelijkmaker heeft gevolgen voor beide ploegen. Sint-Niklaas is zeker veroordeeld tot provinciaal voetbal. Bij Jong Lede was er aanvankelijk ontgoocheling. Bij winst was de redding een feit. Toch moet men in Lede niet wanhopen. Men heeft het lot in eigen handen.

