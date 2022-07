Hubo Lede opent in najaar de deuren op site De Ras

Sinds de sluiting van Tuin- en Hobbycenter Roels in de Katstraat in Lede moeten Ledenaars het zonder doe-het-zelfzaak stellen. Dichtste locaties in de buurt zijn Heco langs de Gentsesteenweg in Erpe, Safti langs de Massemsesteenweg in Wetteren, de Gamma-winkels in Aalst, Dendermonde of Wetteren, de Brico-winkels in Aalst, Dendermonde of Overmere of de Hubo in Aalst. Best wat kilometers dus. Daarin komt nu verandering want Hubo, afkorting voor de Nederlandse Houthandel Utrecht Bedrijven Organisatie en momenteel na Brico de tweede grootste Belgische winkelketen in doe-het-zelfartikelen, bouwt een nieuwe vestiging in de Hoogstraat.