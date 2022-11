Honderd procent geslaagden bij Rode Kruis voor EHBO-opleiding

Aaigem Bisschop zegent zaterdag door buurt gerenoveer­de Livinuska­pel in

De klussers van het gehucht Berg in Aaigem zorgden voor de tweede keer in anderhalf jaar voor de heropbouw van een kapel in hun wijk. Het volledig opgeknapt religieus erfgoedpareltje wordt op zaterdag 12 november om 15 uur ingezegend door monseigneur Luc Van Looy.

8 november