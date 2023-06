Hittegolf deed prairietuin van Martine en Danny pijn: “Ik heb al een keertje water gegeven”

Celebrate your Dog: Nepalees hondenfes­ti­val inspireert voor originele en kleurrijke fotoshoots

Weggestopt achter het hoge gras op een weide langs de Tweekerkenstraat naast het kerkhof van Bambrugge werden zondag acht uiterst professionele en originele fotoshoots gehouden. Mens- en hondenfotografe Annelies Huylebroeck Stories from the Heart Photography uit Nieuwerkerken haalde daarvoor haar inspiratie in Nepal.