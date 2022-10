Hippe en ludieke variant van Groot Dictee in bibliotheek: "Géén klassiek dictee vol tongbrekers en hersenkrakers”

Voetbal derde nationale A Nicolas Van Peteghem bezorgt Jong Lede eerste zege: “Van de eerste tot de laatste minuut gedomi­neerd”

Eén op negen of vier op negen? Het is een wereld van verschil. Jong Lede bracht de verplaatsing naar Anzegem overtuigend tot een goed einde. De 0-2-overwinning in West-Vlaanderen zorgt ervoor dat de ploeg rustig in de middenmoot kan komen postvatten en ademruimte krijgt. Die ademruimte is ook nodig, want volgend weekend komt topfavoriet Overijse over de vloer.

18 september