Handelaars Grote Steenweg vragen betere organisatie parkeerplaatsen

Wetteren/Overbeke Eerste DUW-festival in kerk Overbeke voor een Duurzaam Wetteren

Je fiets herstellen? Hernieuwbare energie? Of een ecologisch hapje en drankje? Je vindt het allemaal op zondag 4 december in de kerk van Overbeke tijdens het eerste Duurzaam Wetteren (DUW) Festival. Een 10-tal organisaties slaan de handen in elkaar voor het eerste DUW-Festival in Wetteren. Duo vzw en Pluk 9230 zijn de initiatiefnemers en zij omringden zich met mensen en organisaties die zich inzetten voor een solidair, duurzaam en circulair Wetteren.

28 november