Groen voert actie voor (veiligere) fietspaden in Hoogstraat en Rammelstraat: “Mensen zijn bang en kiezen net daardoor voor de auto”

LedeAls je meer mensen voor de fiets wil doen kiezen, moet dat ook veilig zijn. Om dat onder de aandacht te brengen stuurde Groen Lede zaterdagochtend een tiental fietsers de baan op heen en weer over de drukke Hoogstraat en Rammelstraat N442. Met de actie vragen ze fietssuggestiestroken en een (gedeeltelijk) parkeerverbod in de Hoogstraat tussen Colruyt en marktplein.

Fietsen door het centrum van Lede blijkt geen evidente klus. Na vertrek op het marktplein richting Wichelen krijg je een bijzonder smal fietspad tot voorbij de verkeerslichten. Voorbij de lichten is het fietspad allesbehalve vlot te berijden. Deels beton en deels asfalt, putten, verhoogjes en vlakbij passerende wagens. In de andere rijrichting moet je je net voor de Colruyt als fietser tussen de geparkeerde wagens en het tweerichtingsverkeer wringen. Allemaal ingrediënten om de fiets toch niet te gebruiken.

Velo Veilig Rapport

“Ook ik merk dat ik er steeds vaker tegenop zie om voor dit deel van Lede de fiets te nemen”, bekent gemeenteraadslid Jo Maebe. Het recente ‘Velo veilig rapport’ van HLN was wat dat betreft eveneens duidelijk. In Lede vindt slechts 39% van de fietsers het veilig fietsen en slechts 32% vindt dat Lede een veilig fietsbeleid heeft. Liefst 73% vindt dat er te weinig fietsvoorzieningen zijn. “En dat is ook niet verwonderlijk”, meent Groen die de beperkte investeringen in fietspaden eerder al aankaartte. Kanttekening: voor de buren van Erpe-Mere en Wetteren zijn de resultaten nog slechter.

Met de actie van zaterdag wil Groen extra aandacht vragen voor het grootste knelpunt: de doortocht van de N442 door het centrum via de Hoogstraat. “Zonder twijfel het slechtste stuk in het gehele tracé van Oudenaarde tot Lokeren over de N46, N442 en N407. Nergens zijn er zo weinig voorzieningen.” Het recent asfalteren van het fietspad tussen het kruispunt Vijfhuizen en de lichten aan de Ommegang zijn net achter de rug. “En daardoor kan het contrast met dit deel nauwelijks groter zijn.”

Parkeerverbod en fietssuggestiestroken

Groen vraagt daarom de aanleg van een volwaardig, breed en effen fietspad alsook veiliger oversteekplaatsen tussen de verkeerslichten en de spooroverweg op de Wichelsesteenweg. “En ook de aanleg van duidelijke fietssuggestiestroken, waarop niet mag geparkeerd worden, in de smallere gedeelten van de N442 vanaf Colruyt tot aan de verkeerslichten aan de Vijverstraat.”

Beslissingen die helaas het lokaal niveau overstijgen. De N442 is een gewestweg waardoor beheer en inrichting de verantwoordelijkheid zijn van het Vlaams Gewest. “Maar aangezien deze verbinding al jaar en dag deel uitmaakt van bovenlokaal fietsroutenetwerk zou het de logica zelf moeten zijn om hierin te investeren.” Eerder reageerde schepen van Openbare Werken Robert De Mulder (CD&V) dat er in oktober een overleg gepland is met het Agentschap Wegen en Verkeer om de mogelijkheden te bekijken. “We zullen proberen om daar druk te zetten”, aldus de man toen.

Volledig scherm Groen Lede voerde zaterdagochtend actie voor (veiligere) fietspaden langs Hoogstraat en Rammelstraat N442. © Koen Moreau

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.