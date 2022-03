Gezinsbond organiseert tweedehandsbeurs voor jonge ouders en 'Closet sale' voor jongeren

Die vorm van - letterlijk vertaalde - ‘kastuitverkoop’ kent meer en meer opgang en is populair bij jongeren. Een ‘Closet sale’ vormt bijgevolg een ideale aanvulling voor de traditionele tweedehandsverkoop voor jonge (groot)ouders die gelijktijdig op zondag 20 maart van 14 tot 16.30 uur plaats vindt in zaal De Bron in de Kerkevijverstraat in Lede. Iedereen is welkom voor beide verkopen en de toegang is gratis. Meer info via 0479/91.20.00 of via de website http://lede.gezinsbond.be.