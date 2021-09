Gewapende man in Steenstraat pas na zes uren overmeesterd door speciale eenheden: “Bang dat hij plots met zijn wapen via de tuinen tot bij mij zou raken”

Papegem Inbrekers weg zonder buit

12 augustus Langs de Grote Steenweg in Papegem hebben inbrekers in de nacht van dinsdag op woensdag gepoogd hun slag te slaan in een woning. De bewoners werden rond 1 uur uur gewekt door brekend glas. Ze stelden vast dat de glazen achterdeur beschadigd werd door een poging tot inbraak. De daders zijn evenwel niet in hun opzet geslaagd om de woning te betreden of werden opgeschrikt en vertrokken zonder buit.