HUIZEN­JACHT. Ronse, de ‘koningin van de Vlaamse Ardennen’, waar je voor 200.000 euro nog een bescheiden starterswo­ning kan vinden

Op zoek naar een nieuwe stek of gewoon nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op onderzoek met een lokale vastgoedmakelaar. Deze week: Ronse, waar je voor 250.000 euro al een leuke rijwoning kan kopen, maar voor een huis in de natuur of de gegeerde Art Deco-wijk tot 600.000 euro op tafel legt.