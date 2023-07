Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Lede vandaag

Negatief advies voor ontwerp beleids­plan Oost-Vlaanderen: “Wie ooit investeer­de in een woning op de buiten kan daar misschien niet blijven wonen”

De Oosterzeelse gemeenteraad heeft negatief advies gegeven voor het nieuwe beleidsplan van de provincie om meer ruimte te maken in Oost-Vlaanderen. “Voor Oosterzele een weinig realistisch plan”, klinkt het. In de gemeente komen zo 1464 woningen in het gedrang.