Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Lede vandaag

Oosterzele schenkt elk gezin een boom of een aantal struiken

Het lokaal bestuur van Oosterzele lanceert de actie ‘elk een boom’. In het najaar willen ze elk gezin dit najaar 1 boom of 3 struiken schenken om in de eigen tuin te planten. “Dat is een belangrijke stap richting een extra boom per inwoner tegen 2030. Een doelstelling uit het Lokaal Energie- en Klimaatpact, waar Oosterzele zich voor engageert.”