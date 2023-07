Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Lede vandaag

Auto vat vuur na ongeval op de E40 in Lede

Een auto heeft zaterdag vuur gevat na een ongeval tussen drie wagens op de E40 in Oordegem (Lede). Drie personen raakten gewond door de knal. Of ze er ernstig aan toe zijn, is nog niet geweten. Door het ongeval is er momenteel een file van zeven kilometer richting kust.