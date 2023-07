Gemeente trakteert speelpleinanimatoren

Ook speelplei­nen Kwispeltje en Wesp kampen met tekort aan animatoren: “We voorzien noodopvang"

Heel wat speelpleinen in Vlaanderen moeten noodgedwongen sluiten of kunnen minder kinderen ontvangen wegens een gebrek aan animatoren. Ook ’t Kwispeltje in Wichelen werkt tussen 31 juli en 4 augustus met een beperkte capaciteit.