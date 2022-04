Geknoei met gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening blijft duren: afgeleverde bouwadviezen mogelijk onbruikbaar

Voetbal derde nationale A Nicolas Van Peteghem schenkt Jong Lede drie gouden punten op Lebbeke: “Dit is meer dan een bonus”

Een maand geleden leek Jong Lede nog op sterven na door. Nu staat de ploeg op een ‘veilige’ plaats, al is dat zeer relatief. Feit is dat de Ledenaren na de knappe 1-2-winst in Lebbeke opnieuw hun lot in eigen handen hebben. Spannend was het duel alleszins. De winnende treffer kwam er pas in de blessuretijd.

10 april