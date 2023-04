Geen sluiting voor Dreamland en Dreambaby Lede na aangekondigde herstructurering

Vrijwilli­gers kunnen kennis maken met natuur en beheer op Natuurpunt Startdagen

Een vereniging als Natuurpunt steunt in grote mate op vrijwilligers. In Wetteren, Laarne, Wichelen en Uitbergen beheert Scheldeland gebieden als De Kalkense Meersen maar ook kleine(re) pareltjes als De Heide. Op zondag 16 april is er een startdag voor vrijwilligers in Kalken.