Geen LKV maar een LLG: Nieuwe Leedse Losse Groep De Kruipers pleit voor toegankelijker carnaval in Lede

Het Leedse carnavalsreglement is zo strikt dat er voor de gloednieuwe Losse Groep De Kruipers niks anders op zat dan zich eerst officieel als LKV of Leedse Karnaval Vereniging te registreren. “Veel papierwerk en een serieuze drempel om jong bloed in de stoet te brengen”, menen ze.

Jong bloed dat meer dan welkom is. De Jongste (corona)jaren hielden enkele vaste LKV’s het voor bekeken en anderen plannen er volgend jaar met een klapper uit te gaan. Het aantal nieuwe LKV’s volstaat bijlange niet om de ontstane gaten op te vullen waardoor intussen vijf van de zestien aan de stoet deelnemende groepen uit buurgemeenten afkomstig zijn. Toch leeft carnaval Lede nog steeds. Zo ook in café De Kuip waar een vriendengroep eind vorig jaar tussen pot en pint besliste mee op te stappen in de stoet.

Quote De vrijblij­ven­de insteek van een losse groep sprak veel mensen aan Kris De Mont

“We besloten om nog eens mee te doen met carnaval in Lee al wordt het voor heel wat van onze leden de eerste stoet”, bekent voorzitter Gunther Van der Maelen. Samen met mede-initiatiefnemers Nathalie Veeckman en Kris De Mont slaagde hij er in intussen een 18 leden tellende groep samen te stellen. Een mooi aantal naar Leedse normen. “Vooral de vrijblijvende insteek waarmee we het wilden doen, sprak mensen aan”, vertelt Kris De Mont die zelf heel wat ervaring heeft vanuit het Aalsterse carnaval met OLG De Slibbertritt’n.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm De wagenbouwers van carnavalsgroep De Kruipers tonen zich alvast sterk in modulaire carnavalswagens. © LLG De Kruipers

De vrienden dachten in eerste instantie, een beetje zoals courant in Aalst, als losse groep voor wat peper en zout in de Leedse stoet te kunnen zorgen. “Maar dat bleek al snel een quasi onoverkomelijk probleem omdat losse groepen niet voorzien zijn in het Leedse carnavalsreglement. Zonde, want voor veel carnavalisten is dat net goed om eens te proberen en vaak een opstap om een echte carnavalsvereniging te worden zonder rekening te moeten houden met te veel regels.”

Quote Onze eerste deelname is niet bijster origineel, maar goed om te oefenen Gunther Van der Maelen

Regels die - bij enkele carnavalisten die wel ervaring hebben van jaren terug bij onder meer De Kontenbonkers, De Zuigers en Goedemor – net de reden waren om destijds de handdoek in de ring te gooien. “Regels voor veiligheid begrijpen we allemaal en zijn logisch, maar voor de rest willen we ons vooral kunnen amuseren.” Dat is dan ook de ambitie waarmee LKV LLG De Kruipers zondag op de achtiende plaats en in de B-categorie met een 9 meter lange wagen zullen aantreden met als thema ‘Slagerfestival’.

“Niet bijster origineel, maar goed om te oefenen voor een echte deelname volgend jaar. Een stoet waarvoor we vandaag eerlijk gezegd al meer bezig zijn dan die van komende zondag.” Of de actie en de aanpak van LLG De Kruipers voor een nieuwe wind kan zorgen binnen het Leedse carnaval blijft afwachten. Met een beetje geluk zorgt dit initiatief er wel voor dat straks jeugdbewegingen, verenigingen en (jeugdhuis)vrienden zich (opnieuw) voorzichtig durven onderdompelen in de mooie wereld die carnaval is en ontstaan daardoor opnieuw enkele prachtige LKV’s die aansluiten bij de jarenlange traditie van hoge kwalitatieve en satirische thema’s.

Lees ook: - Gevuld programma voor 71 jaar Lee Carnaval - Verkeersmaatregelen en wegomleggingen voor Lee Carnaval

Volledig scherm De wagenbouwers van carnavalsgroep De Kruipers tonen zich alvast sterk in modulaire carnavalswagens. © LLG De Kruipers

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.