Geen boetevrije maand in politiezone Erpe-Mere/Lede

Lede Bestuurder onder invloed krijgt geldboete en rijverbod na ongeval: “Ik was geslipt op natte bladeren”

Voor de politierechtbank in Aalst stond een man vandaag terecht voor een ongeval onder invloed van alcohol. Hij eindigde er met zijn pick-up jeep in een voortuin nadat hij onder invloed was van alcohol. “Ik was kort daarvoor geslipt op enkele gladde bladeren", had de man verklaard.

12 december