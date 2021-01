Geen aanhoudingen na dood Patricia (59): kwaad opzet in dramatische nieuwjaarsnacht lijkt onwaarschijnlijk

Patricia H. vierde de overgang van oud naar nieuw in haar appartement samen met een zestal mensen waaronder haar partner. Een overtreding op de coronaregels, aangezien de vrouw alleen woonde in het appartement op de benedenverdieping op de hoek van Oordegemdorp en Oordegemkouter ter hoogte van de verkeerslichten met de Grote Steenweg N9. Dat is echter een futiliteit in vergelijking met het drama dat er gebeurde. Nadat de aanwezigen elkaar gelukkig nieuwjaar wensten en gingen slapen, werd enkele uren later het levenloze lichaam van Patricia door een van de aanwezigen aangetroffen op de zetel.