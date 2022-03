Frank (63) van restaurant De Jaeger overleden: “Liefste wat hij deed, was voor anderen zorgen”

Lede/Mere Na Aalsterse scholen ook ouders voor dag en dauw aan SMC College Lede en grote interesse voor Sint-Jozef­school Mere: “Dichtste alterna­tief voor Aalst”

De wachtrijen om leerlingen in te schrijven blijven geen Aalsters probleem. Aan het Stella Matutinacollege in Lede doken zaterdagochtend om 5.30 uur de eerste ouders op. “We zijn bang dat mensen die in Aalst geen plek vinden dit als beste alternatief zouden kiezen.” Aan de Sint-Jozefschool in Mere wordt met een digitaal inschrijvingsregister gewerkt maar is men eveneens “positief verrast door de grote interesse.”

