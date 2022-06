Foutje tijdens wegenwerken: bestuurder (92) rijdt achterwaarts werfput in

Lede Openslij­pen van oude mazouttank veroor­zaakt brand: woning loopt aanzienlij­ke schade op

In de Zuster Lambertinestraat in Lede is donderdagochtend een brand ontstaan in een woning die gerenoveerd werd. Een werkman was er een oude mazoutketel aan het openslijpen waardoor er brand ontstond. Dit zorgde voor een hevige rookontwikkeling en schade aan de woning.

