Foorkramer Mario driemaal slachtoffer van dieven tijdens kermis: “In totaal 1.500 jetons gestolen”

“Toen ik dinsdag opende, bleek uit vijf stuurtjes het autologo verdwenen te zijn. Gelukkig had ik nog reservelogootjes liggen al begrijp ik niet wat men met die B’tjes wil gaan doen”, aldus de man. Dat er op een kermis al een iets gebeurt, is de man gewoon. De afsluiter het voorbije weekend ging helaas nog verder. “Zondag ontdekte ik dat een volledige bak met ongeveer 750 jetons was gestolen. De dieven hebben het elektrische rolluik van mijn cabine opgetild en de bak jetons dichtst bij het raam geleegd.”

75 zakjes jetons gestolen

“Ik vermoed dat ze de jetons zullen proberen doorverkopen, want 1.500 ritjes alleen of met een klein groepje is nog altijd heel veel.” De dieven zijn wel duidelijk kermisliefhebbers. “Het was hun duidelijk alleen om de jetons te doen. Andere waardevolle zaken bleven onaangeroerd.” Mario en zijn collega’s zijn in elk geval extra alert. De kermis in Lede laat voor de man wel een wrang gevoel na. “Dergelijk crapuleus gedrag heb ik in de 21 jaar dat ik met deze attractie buiten kom nog nooit meegemaakt, maar nu zit er duidelijk niks anders op dan camera’s en een valluik te plaatsen zodat dit niet meer kan gebeuren. Ik kan alleen maar hopen dat men dan geen ramen uitslaat of mijn deuren forceert met een koevoet.”