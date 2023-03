Fietsdeelproject ‘Op Wielekes’ bolt steeds sneller

Beklaagde scheurt met 200 kilometer per uur over E40 en gooit remmen dicht wanneer hij politie opmerkt

Een man stond vandaag terecht voor de politierechter in Aalst nadat hij door de politie gevolgd werd met een snelheid van 200 kilometer per uur op de E40 in Erpe-Mere. Toen de man de politie achter hem opmerkte, gooide hij de remmen dicht en kwam het net niet tot een aanrijding.