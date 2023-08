Extra vrijwilligers gezocht voor Minder Mobielen Centrale

Vertraging voor werken bruggen E40: “Einde achteruit­ge­scho­ven naar juni 2024”

De ingrijpende werken voor de vernieuwing van twee snelwegbruggen van en over de E40 in Erpe-Mere gaan in het weekend van 16 en 17 september een nieuwe fase in. Dat is helaas wel drie maanden later dan oorspronkelijk voorzien en de werken luiden een nieuwe periode van (nachtelijke) hinder in.