Etienne (71) verloor 25.000 euro na telefoontje van ‘hoofdkantoor Argenta’: “Beschaamd dat ze me liggen hadden”

LedeOngeveer een jaar geleden verloor Etienne De Geyndt (71) uit Lede zijn zorgvuldig opgespaard appeltje voor de dorst. “Ik kreeg een oproep van het telefoonnummer van Argenta om me te verwittigen dat er verdachte bewegingen op mijn rekeningen waren. Om dat te voorkomen moest ik snel codes maken en doorgeven.” De man trapte met open ogen in de val, maar is helaas niet alleen. “Uiteraard ben ik beschaamd, maar ik wil anderen waarschuwen”, vertelt hij.

Net als velen werd ook Etienne slachtoffer van internetcriminelen. Op zondag 7 juni 2020 kreeg hij een email die van zijn bank leek te komen. “Er kwam een nieuwe kaartlezer en ik moest die binnen de week aanvragen zo niet kostte die me 19,95 euro”, vertelt de man. Zich van geen kwaad bewust klikte hij op de knop in het bericht. “Ik kwam op een site terecht die er exact als die van Argenta uit zag en voerde daar de gevraagde gegevens in.”

Quote De beller raadde me aan het telefoon­num­mer waarmee hij belde de controle­ren. Het was het nummer van Argenta in Antwerpen. Wist ik veel dat men dat kon manipule­ren. Etienne De Geyndt

Wat dat precies was, herinnert Etienne zich niet meer. Wellicht moest hij hier al een eerste keer zijn bankkaart en kaartlezer gebruiken. Korte tijd later ontving hij – op een zondagmiddag om 12 uur - een telefoontje van ‘het Argenta hoofdagentschap in Antwerpen’. “Achteraf gezien was dat niet logisch en iets te veel toeval, maar de ‘medewerker’ zei dat ik het telefoonnummer waarmee hij belde mocht controleren. Ik zocht het op via het internet en dat bleek inderdaad het nummer van Argenta in Anwerpen. Wist ik veel dat men dat kon manipuleren.”

Toen de beller vertelde dat er verdachte transacties op Etiennes rekeningen klaar stonden en dat hij moest inloggen, deed hij dat meteen “Ik zag meteen dat er iets aan de hand was. De 17.000 euro van mijn spaarrekening was verplaatst naar mijn zichtrekening waar nu 25.000 euro stond.” Aan de andere kant van de lijn klonken meteen geruststellende woorden. “Ik moest niet panikeren en men zou alles tegenhouden. Ik moest enkel de veiligheidscodes - die ik onder meer per sms ontving - doorgeven om daarvoor te zorgen en mijn geld op tijdelijke veilige rekeningen te plaatsen.”

Quote Ik moest niet panikeren en men zou alles tegenhou­den. Ik moest enkel veilig­heids­co­des doorgeven om mijn geld op tijdelijke veilige rekeningen te plaatsen. Etienne De Geyndt

De Vlaamse stem aan de andere kant van de lijn maande aan om er spoed achter te zetten. “Ik moest snel zijn, want er was geen tijd meer te verliezen.” Door de paniek en druk via de telefoon ging Etienne volledig mee in het verhaal. “Als afsluiter kreeg ik te horen dat ik twee dagen niet mocht inloggen en dat alles in orde zou komen.” Korte tijd na het telefoontje begon het Etienne te dagen dat er toch iets niet in de haak was.

De Geyndt contacteerde die zondagmiddag meteen zijn bankdirecteur die hij ondanks het weekend - voordeel van een kleine gemeente - snel kon bereiken. “De bankdirecteur zei meteen dat ik slachtoffer geworden was van phishing en adviseerde me om meteen Card Stop te verwittigen.” Die actie maakte helaas geen verschil. De centen waren al vertrokken en konden niet meer tegengehouden worden. “Maandag bleek de 25.000 euro integraal vertrokken naar verschillende rekeningen bij ING in Anderlecht. “Onbegrijpelijk dat dit ondanks mijn telefoon naar Card Stop nog kon gebeuren”, meent Etienne.

Grove nalatigheid

Slechts één van de vier overschrijvingen ter waarde van ongeveer 7.627,52 euro werd gerecupereerd. Daarmee is voor Argenta de zaak afgesloten aangezien het volgens hun om “grove nalatigheid” ging. Omdat de man vindt dat hem niks kan verweten worden en dat hij te goeder trouw handelde trok hij naar de ombudsdienst van de banken in de hoop zijn centen terug te krijgen. In het eindrapport van die dienst van de hand van Françoise Sweerts luidt het dat “Door de gegevens via de valse site in te voeren, slaagden fraudeurs er in om de app van de bank op hun telefoon te registreren (…) Nadien heeft u de ontvangen codes doorgegeven om de zogezegd ontvreemde gelden te recupereren. Tenzij de bank grove nalatigheid kan aantonen, dient zij het verlies te dragen.”

Quote Tenzij de bank grove nalatig­heid kan aantonen, dient zij het verlies te dragen. Ombudsfin is van mening dat u geen grove nalatig­heid verweten kan worden. Françoise Sweerts, Ombudsfin

Ondanks de ‘medewerking’ van de benadeelde stelde Ombudsfin De Geyndt in het gelijk. “Ombudsfin is van mening dat u geen grove nalatigheid verweten kan worden”, luidt het klaar en duidelijk. Verder stelt ze dat de app van Argenta enkele serieuze tekorten vertoonde. “Het registreren van een betaalinstrument mag niet op dezelfde manier gebeuren als het bevestigen van één betalingstransactie, er moeten maatregelen worden genomen om het risico tot onterechte cliëntauthenticatie te vermijden en men moet er voor zorgen dat enkel de betaaldienstgebruiker kan gekoppeld worden aan de software. Volgens Ombudsfin voldeed Argenta onvoldoende aan bovenvermelde verplichtingen. “We besluiten dat er voldoende argumenten bestaan om van Argenta een tussenkomst in de schade te vragen.”

Helaas heeft het oordeel van Ombudsfin geen juridische kracht en verklaart Argenta zich niet akkoord. “Ik bots er enkel op onbegrip en hoongelach dat ik me heb laten vangen. Bovendien merk ik dat er nog steeds nieuwe slachtoffers worden gemaakt.” Intussen maakte Argenta wel werk van een beter veiligheidssysteem, maar dat verandert niks voor de gemaakte slachtoffers. Zij verzamelden zich intussen om via een groepsvordering de geleden verliezen te recupereren. “Onder leiding van advocaat en ICT-experte Magalie Feys van A Contrario Law zijn we momenteel al met een 40-tal gedupeerden die Argenta via de rechtbank tot de orde willen roepen. Hopelijk volstaat dat om ons zorgvuldig opgebouwd appeltje voor de dorst te recupereren.”