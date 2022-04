Erfgoeddag rond volksfiguur Jan de Lichte aan VBS Sterreneiland

Over de figuur van Jan de Lichte worden er in het bos even verderop verhalen verteld en spelletjes gespeeld. “Het spel wil vooral de kinderen kritisch laten omgaan met getuigenissen en media, er hen bewust van laten worden dat een getuigenis subjectief is. We willen de gruweldaden van Jan de Lichte zeker niet minimaliseren. We lieten de verhalen ook op voorhand nalezen door enkele leerkrachten en kinderen. Voor de kinderen wordt er gehamerd op de verwerking van de verhalen in de klassen, met duidelijke verwijzing naar het uiteindelijke vonnis dat over Jan De Lichte werd uitgesproken en dat eigenlijk geen twijfel laat over de schuldvraag", laat Raf Ermens weten.