Eerbetoon voor aan lepra overleden missiezuster Lambertine

LedeWie zich afvraagt waarnaar de Zuster Lambertinestraat in het centrum van Lede verwijst, moet dit weekend zeker langs gaan naar het eerbetoon aan wijlen Colette Van Cauter. Zij stelde haar leven ten dienste van melaatse kinderen in Brazilië.

Tijdens een academische zitting wordt teruggeblikt op uit Lede afkomstige missiezuster die in 1870 in de Bosstraat in Lede het levenslicht zag, intrad in het klooster Sint-Vincentius in Gijzegem in 1894, missiewerk verrichte in Brazilië en die in 1930 in Gijzegem overleed op 60-jarige aan lepra. De herdenking was oorspronkelijk gepland in 2020 ter gelegenheid van 150 jaar Zuster Lambertine en 90 jaar overlijden, maar werd omwille van corona uitgesteld.

“Zuster Lambertine was 20 jaar actief in weeshuizen in Sao Paulo. Daar verzorgde ze vooral melaatste kinderen”, weet geschiedenisschrijver Dirk D’Haese. De man verrichte heel wat onderzoek naar het leven en werk van de zuster. “Het moet een opmerkelijke vrouw geweest zijn. Bij haar overlijden werd ze in de kranten geroemd om haar ongelooflijke inzet en kracht. Daarbij werd ze geroemd als ‘Engel in beproeving’ en ‘Heldin der Liefde’ waardoor ze volgens sommige even zinvol werk verrichte als Pater Damiaan.”

Hoe de vrouw aan die titels raakte, wordt nu zondag 5 juni vanaf 15.30 uur besproken tijdens een academische zitting in GC De Volkskring. Sprekers zijn Ledenaar en advocaat Jef Vermassen, die destijds Pater Damiaan voordroeg als Grootste Belg, en dokter Jo Maebe. Aanwezigen ontvangen eveneens een fotobrochure over de briefwisseling en archiefstukken samengesteld door Dirk D’Haese en Dirk Praet. De Wanzeelse kineasten zorgen voor levendige beeldevocaties over de jeugdjaren van de zuster in Lede en Gijzegem.

De academische zitting en aansluitende receptie bijwonen is gratis. Voor inschrijven is noodzakelijk en kan via 053/60.68.60 of cultuur@lede.be.

Volledig scherm De uit Lede afkomstige zuster Lambertine (1870 -1930) was 20 jaar actief als missiezuster bij melaatse kinderen in Brazilië. © RV