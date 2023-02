Een jaar na ondertekening blijft ambitieus Lokaal Energie- en Klimaatpact “een mager beestje”

“Het schoentje knelt omdat heel wat resultaten niet zijn opgetekend waardoor je een vertekend beeld krijgt van wat op het terrein gebeurt of gebeurde”, verduidelijkt onafhankelijk milieuschepen Bart Heestermans. Daarnaast zijn de regels voor registratie en telling van de thema’s vergroening, energie, mobiliteit en water ook dubieus. “De 16.000 nieuwe bomen die we aanplantten als bosuitbreiding tellen voor deze rapportering bijvoorbeeld niet mee.” De geveltuintjes en het speelbos aan de Ommegang mogen dan weer wel in rekening worden gebracht.

“We beslisten inmiddels ook om het project autodelen, dat toch een vrij groot succes is, verder te zetten.” Groen maakte een eigen rapport en dat was snoeihard. “Autodelen is een succes. Met 23 op 19.000 inwoners die deelnamen aan de peiling voor een extra deelwagen. In perspectief is dat toch niet goed”, aldus Maebe. Die had nog meer opmerkingen.