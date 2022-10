Drukke zaterdagavond voor brandweer: loos alarm, lekkende benzinepomp en defecte gasbrander

Een eerste oproep was er rond 20 uur na een vermoeden van een schouwbrand langs Landries in Aaigem. Uiteindelijk bleek daar niks aan de hand. Een uurtje later kwam er een oproep voor een lekkende benzinepomp langs de Gentsesteenweg in Erpe. Tot slot was er kort voor middernacht nog een oproep van een verontruste oudere dame voor een gasgeur in de Rosselstraat in Lede. Van een gaslek was geen sprake, maar de pompiers konden wel een probleem aan de brander herstellen zodat de dame opnieuw warm water en verwarming had.