Drie nachtelijke inbraken na extreem hete dag

In de Wijstraat raakten twee mannen binnen via een openstaand kiepraam. In de Processieweg werd ingebroken langs een kelderraam en in de Kloosterstraat werd de deur van een veranda geforceerd. Dinsdagavond werd nog een sms uitgestuurd naar het BIN-netwerk Lede Spoor Oost omwille van een verdachte kleine lichtgetinte man met zalmroze bermuda en pet die in De Kerchovelaan in gebrekkig Frans aan een achterdeur water kwam vragen. De politie onderzoekt of er een verband is. Wie iets opmerkte kan dat tijdens de kantooruren laten weten via 053/60.18.18. Wie iets verdacht opmerkt wordt gevraagd zonder twijfelen meteen het noodnummer 101 te bellen.