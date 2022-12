Distributiekabel losgekomen

Erpe-Mere Pancreas­kan­ker houdt Wim (40) niet tegen om schepen te worden: “Ik schreef een brief aan mijn dochtertje, ‘voor het geval dat’”

“De diagnose werd gelukkig heel snel gesteld, maar ik zal nog een stevige dosis geluk nodig hebben.” Wim Lammens (40), kersvers schepen in Erpe-Mere, strijdt vol moed tegen pancreaskanker. De tumor is verwijderd, nu volgt een zware chemokuur. “Mijn vrouw Dorien en ik hebben lange gesprekken gehad of ik schepen zou worden of niet. Onze conclusie: ‘zo lang het kan, gaan we er voor’.”

